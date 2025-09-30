Aliyev ve Mattarella Bakü'de Buluştu: Enerji İşbirliği Öne Çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella Bakü'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı konutunda resmi törenle karşılanan iki lider, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev'in açıklamaları

Aliyev, siyasi ilişkilerin en yüksek düzeyde olduğunu belirterek, "İtalya bizim için birinci ticaret ortağıdır ve yıllar içinde ticaret hacmimiz artmaktadır. Enerji alanında birçok önemli proje hayata geçirildi. Özellikle petrol ve doğal gazımızı İtalya'ya ihraç ederek dünya piyasalarına geniş hacimde kaynak sağlayabildik. Bununla birlikte pek çok ülkenin enerji güvenliğine katkıda bulunduk." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın bugün Güney Gaz Koridoru üzerinden 14 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini ve "Boru hatlarıyla ihraç edilen doğal gazın coğrafi kapsamına göre Azerbaycan dünyada birinci sıradadır. Azerbaycan petrolü İtalya'nın enerji dengesinde birinci, Azerbaycan gazı ise ikinci sıradadır. Bu işbirliği uzun yıllardır süren güçlü ortaklığımızın göstergesidir." sözlerine yer verdi.

Ayrıca Aliyev, Avrupa Birliği ile elektrik enerjisi ihracatı konusunda çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Hazar'ın altından Orta Asya'dan Avrupa'ya elektrik enerjisi taşıyacak projeler işbirliğimizi daha da genişletecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mattarella'nın değerlendirmesi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ise gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederek, "Aramızda büyük bir dostluk ve karşılıklı anlayış var. İtalya-Azerbaycan ilişkileri gelişiyor. Azerbaycan, Avrupa Birliği için son derece nüfuzlu bir ortaktır ve bu çerçevede işbirliğimiz daha da önem kazanacaktır." ifadelerini kullandı. Mattarella, İtalya'nın Azerbaycan-AB ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.