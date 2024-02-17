Aliyev ve Paşinyan Münih’te Almanya Başbakanı Scholz ile üçlü görüşme yaptı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış süreci devam ediyor. İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan Berlin’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Almanya Başbakanı Olaf Scholz da eşlik etti. Yapılan açıklamada iki ülke arasında barış müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.