Aliyev ve Paşinyan Münih’te Almanya Başbakanı Scholz ile üçlü görüşme yaptı

İLHAM ALIYEV VE NIKOL PAŞİNYAN BERLİN'DE BİR ARAYA GELDİ: BARIŞ MÜZAKERELERİ HIZLANDIRILMALI
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Berlin'de gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin hızlandırılması çağrısında bulundu.
ÜÇLÜ GÖRÜŞMEDE BARIŞ MESAJI
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit'in açıklamasına göre, Scholz'un ev sahipliğinde gerçekleşen üçlü görüşmede, Aliyev ve Paşinyan'ın barış müzakerelerine hız verme konusundaki taahhütleri takdirle karşılandı.
AVRUPA BİRLİĞİ DESTEĞE HAZIR
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in çabalarının yanı sıra Almanya ve Avrupa'nın desteğini sunmaya hazır olduğu ifade edilen açıklamada, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sadece barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği vurgulandı.
GERİLİMİN AZALTILMASI İÇİN ÇABA
İki ülke liderinin, mevcut gerilimi azaltmak ve barışçıl çözüm yolları bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, Almanya'nın da bu sürece destek verdiği dile getirildi.