Aliyeva: İnsan Haklarına En Büyük Katkı Barıştır — Azerbaycan-Ermenistan Anlaşması

Aliyeva: İnsan Haklarına En Büyük Katkı Barıştır

Azerbaycan Ombudsmanı Dr. Sabina Aliyeva, ülkesinin Ermenistan ile parafladığı barış anlaşmasını bölgedeki insan haklarının tam güvence altına alınması yönünde tarihi bir belge olarak değerlendirdi.

Trilateral Zirveden Doğan Mutabakat

Aliyeva, yazılı açıklamasında, 8 Ağustos’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Beyaz Saray’da gerçekleştirilen üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında varılan mutabakatı ele aldı.

Barışın İnsan Haklarına Etkisi

Ombudsman Aliyeva, çatışma ve silahlı karşılaşmaların en çok sivil halkın yaşamına, güvenliğine, sağlığına ve mülkiyetine ağır darbe vurduğunu belirtti. Aliyeva, barışın her milletin ve devletin en önemli görevi olduğunu vurgulayarak, "İnsan haklarına verilen en büyük katkı barıştır." sözlerine yer verdi.

Sınırlar, Ulaşım ve Ekonomik İşbirliği

Aliyeva, imzalanacak barış anlaşmasının yalnızca iki ülke arasındaki silahlı karşılaşmalara son vermeyeceğini; sınırların belirlenmesi, ulaşım hatlarının açılması ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi gibi maddelerin bölge için uzun vadeli istikrar, güven ve işbirliği zemini hazırlayacağını ifade etti.

Zengezur Koridoru ve Bölgesel Kalkınma

Metinde öngörülen unsurlar arasında Zengezur Koridoru'nun açılmasının bölgesel kalkınmaya ve stratejik bağlantıların güçlendirilmesine katkı sağlayacağına dikkat çeken Aliyeva, bu hattın Nahçıvan'ın hızlı gelişimine önemli katkı sunacağını belirtti.

Kapanış Değerlendirmesi

Aliyeva açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Azerbaycan ve Ermenistan'ın parafladığı belge, yalnız iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi değil aynı zamanda bölgede insan haklarının tam güvence altına alınmasına yönelik tarihi bir belgedir. İnsan haklarına verilen en büyük katkı barıştır. Tarihi barış anlaşması, gelecek nesillere daha güvenli, özgür ve onurlu bir hayat armağan edecek."