Almanya Başbakanı Scholz: ABD ile İstikrarlı İlişkilere İhtiyacımız Var

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD ile ilişkilerin istikrarlı olması gerektiğini ve transatlantik bağların önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:11
Almanya Başbakanı Scholz: ABD ile İstikrarlı İlişkilere İhtiyacımız Var

Scholz, İstikrarı Vurguladı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ülkesinin ABD ile istikrarlı bir ilişkiye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, transatlantik ilişkilerin Almanya ve Avrupa için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Scholz, ABD'nin Batı Almanya'da demokrasinin yerleşmesine yaptığı katkılara dikkat çekerek, "NATO da güvenliğimizin garantörüdür. Bu yüzden ABD ile istikrarlı ilişkilere ihtiyacımız var," dedi.

Avrupa'nın Gücü

Başbakan, Avrupa'nın kendine güvenine de vurgu yaparak, "Avrupa Birliği (AB) olarak kendi gücümüzü de inşa edebiliriz. 400 milyondan fazla Avrupalıdan oluşan bir topluluk olarak ekonomik ağırlığımız var. AB ülkeleri olarak güvenle hareket edebiliriz," değerlendirmesinde bulundu.

Scholz, ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefonda görüştüğünü hatırlatarak, "Çok samimi ve güzel sohbetlerdi. Danışmanlarımız da birkaç kez görüştü. Yani yeni yönetimle sıfırdan başlamıyoruz," ifadelerini kullandı.

Son olarak, Trump'ın Grönland, Kanada ve Panama Kanalı gibi konulardaki açıklamalarına atıfta bulunarak, "Sınırların zorla yerinden oynatılmaması gerektiğini" ifade etti.

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