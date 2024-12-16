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Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclisin Feshedilmesini Önerdi

Almanya Başbakanı Scholz, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Federal Meclisin feshedilmesini önerdi, erken seçimler için tarih belirlendi.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 20:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 20:03
Almanya Başbakanı Scholz, Federal Meclisin Feshedilmesini Önerdi

Almanya'da Siyasi Kriz Derinleşiyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'e Federal Meclisin feshedilmesini önerdi. Bu öneri, ülkenin mevcut siyasi atmosferinde önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Güvenoyu Oylaması Sonrası Gelişmeler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kerstin Gammelin'in sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, Steinmeier, mecliste milletvekillerinin çoğunluğunun güvenoyunu alamayan Scholz'u kabul etti.

Gammelin, Şansölye Scholz'un meclisin feshedilmesini önerdiğini ve Cumhurbaşkanı'nın bu kararı vermesi için 21 gün bulunduğunu duyurdu. Steinmeier’in kararını vermeden önce Federal Meclisteki partilerin grup başkanlarıyla görüşeceği ifade edildi.

Seçim Sürecine Dair Bilgiler

Almanya Anayasası'na göre, Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetme kararının ardından erken seçimler 60 gün içinde yapılmak zorunda. Seçim tarihinin belirlenmesi ise Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifinde olacak.

Almanya Anayasası'nın 68. maddesi uyarınca, bugün Federal Mecliste güvenoyu talebinde bulunan Scholz, oylamada güvenoyu alamamıştı. Bu duruma bağlantılı olarak, hükümet mevcut durumda dağılmıştır.

Hükümet Koalisyonunda Tartışmalar

Başbakan Scholz'un, 6 Kasım'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından, FDP Genel Başkanı olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden alması hükümette önemli bir krize yol açtı. Toplantının akabinde, FDP hükümetteki bakanlarını geri çekti ve böylece "trafik ışığı koalisyonu" olarak adlandırılan hükümet dağılmış oldu.

Seçim Tarihi Üzerine Anlaşma

Hükümetin dağılmasının ardından, SPD ile Yeşiller, ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile birlikte 23 Şubat 2025 tarihinde seçim tarihine yönelik bir anlaşmaya vardı. Seçim tarihine ilişkin nihai karar Cumhurbaşkanı Steinmeier tarafından verilecek; ancak partiler şimdiden erken seçim için hazırlıklara başladı.

Yeni hükümet kurulana kadar, Başbakan Scholz yönetiminde SPD ve Yeşillerden oluşan azınlık hükümeti göreve devam edecektir.

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