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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü: İşte detaylar

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ankara'da bir araya geldi. İkilinin görüşmesi Almanya'nın Türkiye ile diplomatik ilişkilerinin 100. yıl dönümü kapsamında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 21:24
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 21:24
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü: İşte detaylar

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye'ye gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Steinmeier'in Türkiye'deki son programı olan bu görüşme, Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yıl dönümünde önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Görüşme, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşti ve planlanan saatte 55 dakika gecikmeli olarak başladı. Özgür Özel'in başkanlığındaki CHP heyetinde, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcıları İlhan Uzgel, Gökçe Gökçen ve Yalçın Karatepe ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Namık Tan da yer aldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ziyareti, Türkiye ve Almanya arasındaki tarihi ilişkilerin önemine vurgu yaparak, gelecekteki iş birliği ve dostluğun güçlendirilmesine yönelik bir adım olarak nitelendiriliyor.

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