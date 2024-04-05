Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, seçimler öncesinde verdiği sözü tutarak emekli vatandaşlara 5 bin TL pazar harçlığı vereceğini açıkladı. Bu müjde, bayram öncesinde emeklilerin yüzünü güldürdü.

Yayın Tarihi: 05.04.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 20:41
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, seçilir seçilmez verdiği sözü tutarak emekli vatandaşlara yönelik müjdeli haberini duyurdu. Emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik pazar harçlığı desteği sözünü yerine getirdi.

Seçim öncesinde CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak Nevşin Mengü'nün "Bugün Ne Oldu?" programına katılan Dedetaş, çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatler arasında emeklilere pazar harçlığı desteği, ilkokul çağındaki öğrencilere giyim ve gıda yardımı, emekliler lokali ve kent lokantaları gibi destekler yer alıyordu.

emekli

Seçim sonrasında Dedetaş'ın belediye başkanı olarak göreve gelmesiyle birlikte, ilk icraat olarak emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik pazar harçlığı müjdesini verdi. Bu destekle emekli vatandaşların pazar alışverişlerinde rahat bir nefes alması hedefleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, pazara gitmeyen emeklilerin bu desteği alabileceği belirtiliyor. Bu adım, emekli vatandaşların yaşam standartlarını artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
2
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı
3
Bu ürünü alanlar hemen iade etsin! Bakanlık 81 ile duyurdu
4
YÖK KPSS 60 puan istiyor! Tam 148 bin TL maaş ödeyecek: başvurular açıldı
5
CHP'nin sevinci kursağında kaldı: Seçim iptal edildi!
6
Evinize bu ceza geldiyse sakın ödemeyin! Araç sahiplerine bu sabah duyuruldu
7
Ankaralı kadınlara müjde! Tamamen ücretsiz oldu: Başvuru şartı var

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti

En lezzetli makarnanın sırrı buymuş! Bu tüyoyu bilen İtalya yolcusu oluyor

Başvurana tek seferlik dev destek PTT sadece 30 güne 4471 TL ödeyecek!