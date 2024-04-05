Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Yerel seçimlerde Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, seçilir seçilmez verdiği sözü tutarak emekli vatandaşlara yönelik müjdeli haberini duyurdu. Emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik pazar harçlığı desteği sözünü yerine getirdi.

Seçim öncesinde CHP Üsküdar Belediye Başkan Adayı olarak Nevşin Mengü'nün "Bugün Ne Oldu?" programına katılan Dedetaş, çeşitli vaatlerde bulunmuştu. Bu vaatler arasında emeklilere pazar harçlığı desteği, ilkokul çağındaki öğrencilere giyim ve gıda yardımı, emekliler lokali ve kent lokantaları gibi destekler yer alıyordu.





Seçim sonrasında Dedetaş'ın belediye başkanı olarak göreve gelmesiyle birlikte, ilk icraat olarak emekli vatandaşlara yönelik 5 bin TL'lik pazar harçlığı müjdesini verdi. Bu destekle emekli vatandaşların pazar alışverişlerinde rahat bir nefes alması hedefleniyor.

Yapılan açıklamalara göre, pazara gitmeyen emeklilerin bu desteği alabileceği belirtiliyor. Bu adım, emekli vatandaşların yaşam standartlarını artırmaya yönelik atılan önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.