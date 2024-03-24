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İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

İstanbulluları mutlu edecek haber geldi. Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı vatandaşların kullanımına açılırken mesafenin 8 dakikaya düşeceği müjdesi verildi.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 08:51
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 08:51
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak

14 kilometre uzunluğuna olan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 4 istasyondan oluşurken mesafe ise 8 dakikaya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, metro hattındaki ilk seferi 31 Mart tarihinde ücretsiz olarak gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında yeni yapılan metro istasyonuna değinirken Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattının biteceğine projenin Halkalı istikametinde 1 yıl içerisinde hizmete açılacağı amaçlandı. Arnavutköy'den İstanbul Havlimanı'na 8 dakikalı süreyle ulaşım sağlanabilecek. İstanbul'a 162 km'ye yakın raylı sistem kullanıma geçildi. Şehrimizdeki raylı sistem ağının toplam mesafesi ise 362 km'yi bulduğu açıklandı.

arnavutköy halkalı metro
SON 5 YILDA 8 KM METRO
Son 5 yıl içerisinde İstanbul'da belediye tarafından yapılan metro uzunluğunun 8 km olduğu bilgisi verilirken kalan projeler üzerinde önceki dönemde kalmasından ötürü ya da bakanlık tarafından hayata geçirildi. Ulaşı hatlarını verimli olarak çalıştırmayı bilmeyen belediye yönetiminde yol açılarak acı tablo İstanbul'un kaderi olmadığının altı çizildi.

İstanbul'u depreme hazırlığıyla, ulaşımıyla, çevresiyle, sosyal belediyeciliğiyle geriletenler sisyaseti de kirletecek hem şehre hem ülkeye kötülükler yapılırken İBB artık yaptığı projeler üzerine hizmetlerin yanı sıra para görüntülerin devreye girdiği belirtildi.
İstanbul Belediye Başkanının maceraları, kibri ve hırslarının konuşması yerine yaptığı projelerin, hizmetlerin yatırımların konuşması gerektiğini belirten Erdoğan, İSKİ skandalı rezaleti CHP yazdırdığını aynı şeyin tekrarlanarak aynı filmin izlendiğini açıkladı.

TÜRKİYE'DE METRO İSTASYONLARINDA BİR İLK
Ülkemizde metrolarda ilk kez kullanılan sistemle beraber proje özel yöntemlerle beton serimi yaşandı. Hat boyunca sessiz ve daha konforlu tren sürüşünün yapılması asıl hedef olarak işlendi. Açılışı yapılan hat üzerinde Arnavutköy-Halkalı güzergahında bir yıl içerisinde açıldığında hepsi yeraltında metro sınıfında Türkiye'nin en uzun 69 km ring hattı olarak gerçekleşecek. 

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