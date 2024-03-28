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e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Türkiye'de araç sahibi olan milyonlar için önemli bir gelişme daha yaşandı. B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni kararlar açıklandı. İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından belirlenen takvime göre, ehliyet yenileme süreçleri ve son tarihleri netleşiyor. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 28.03.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 22:23
e-Devlet'ten başvuru yapmayan 12.980 TL cezaya mahkum! Artık fazla süreniz kalmadı

Türkiye'de araç sahibi milyonları yakından ilgilendiren önemli kararlar ardı ardına açıklanıyor. Bu kapsamda, B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Ehliyet yenileme süreçleri ve son tarihleri, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar tarafından belirlenen takvime göre şekilleniyor.

Son olarak, B sınıfı ehliyet sahipleri için 20216 yılına dikkat çekilerek önemli bir açıklama yapıldı. 2016 öncesinde alınan ehliyetlerin yenilenmesinin zorunlu hale getirildiği duyuruldu. Bu süreçte işlem yapmayan sürücüler için idari para cezası uygulanacağı bildirildi. B sınıfı ehliyet sahipleri için yenileme takvimi belirlenirken, eski sürücü belgelerini yenilemek için son tarih de yaklaşıyor.


İŞTE B SINIFI EHLİYET YENİLEMEDE SON TARİH

Türkiye'de araç sahibi milyonları yakından ilgilendiren önemli kararlar ardı ardına açıklanıyor. Bu kapsamda, B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir duyuru yapıldı. Ehliyet yenileme süreçleri ve son tarihleri, İçişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlar tar

31 Aralık 2024 tarihi, ehliyet yenileme işlemlerini tamamlamak için son gün olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyet yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, idari para cezası ödemek durumunda kalacaklar. Cezanın miktarı 12.979 Türk Lirası olarak açıklandı.

Sürücülerin ceza ödememek ve ehliyetlerini yenilemek için yapmaları gereken işlemler arasında bazı belgeleri hazırlamaları ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almaları bulunuyor. Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken tutar ise 15 Türk Lirası olarak belirlendi.

Ehliyet yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında kimlik kartı, güncel biometrik fotoğraf, geçerli bir sağlık raporu, kan grubu belgesi, mevcut ehliyet ve adli sicil kaydı bulunuyor. Bu belgelerle başvuru yapıldığında, ehliyet yenileme işlemi kolaylıkla tamamlanıyor ve yeni yılda karşılaşabilecek cezaların önüne geçiliyor.

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