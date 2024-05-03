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6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe

Çok uzun süredir hep soru işaretleri bırakan ve her zaman tartışma konusu olan 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretleri yeniden şoförlerin isyan etmesiyle gündeme geldi. Otobüs şoförlerinin sürekli olarak karşı çıktı taşıma ücretlerinde nasıl bir yol izlenecek halkta merak edip araştırıyor. Bu konu nasıl bir sonuç alacak işte haberin detaylarında…

Yayın Tarihi: 03.05.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 20:55
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe

Uzun yıllardır tartışılan 65 yaş üzeri toplu taşıma ücreti konusu tekrar gündeme geldi. Uzun süredir gelen bu tartışmalı konu nasıl sonuçlanacak vatandaşlarda merak ediyor. Detaylar haberimizde…

kargo

EMEKLİLERE ÜCRETSİZDİ RESMEN KALDIRILDI! 60 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA BÜYÜK DARBE

Ücretsiz toplu taşıma araçlarından yararlananlara kötü haber geldi. Artık sınırlamalar var. İşte tüm detaylar…

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte akaryakıt fiyatları hızla artıyor ve bu durum özellikle Türkiye'de doların güçlenmesiyle birleştiğinde kriz noktasına ulaştı.

Artan yakıt fiyatları, toplu taşıma ücretlerinde bir dizi artışa neden oldu ve 65 yaş ve üzeri kişiler için ücretsiz ulaşım konusunda tartışmalara yol açtı.

Başta Ankara olmak üzere birçok ilde 60-65 yaş arası kişilere ücretsiz ulaşım kaldırıldı. Ancak Bakanlık konuya müdahale etti ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek düzeyini artırarak ücretsiz ulaşımın sürdürülmesini sağladı.

Yükselen doların etkisiyle akaryakıt fiyatları ciddi oranda artarken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz ulaşım konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

ÜCRETSİZ SEYEHAT HAKKI KALKIYOR

Kocaeli Belediyesi ücretsiz ve indirimli bilet uygulamalarında önemli değişikliklere gidiyor. Bu yeni düzenlemeyle toplu taşıma araçlarında ücretsiz ve sınırsız seyahat hakkı ortadan kaldırılacak.

4 BİNİŞ HAKKI TANINACAK

65 yaş üstü vatandaşlar artık indirimli biletlerden yararlanırken, 60 yaş üstü vatandaşlar ise sadece dört seferle sınırlı olacak. Ayrıca öğretmenler de belirli bir gruba dahildir. Ücretsiz öğretmen gezileri de dört adetle sınırlı olacak ancak geri kalan gezilerin ücretinin tamamını bilet sahipleri ödemek zorunda kalacak.

 Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükak'tan yapılan açıklamaya göre, özel halk otobüsü sahiplerine aylık destek ödemesi artırıldı.

700 MİLYON TL DESTEK SAĞLANACAK

Ücretsiz veya indirimli seyahat haklarından yararlanan minibüs şoförlerine yönelik yıllık destek miktarının artırılması kararı alınsa da sağlanacak toplam destek miktarının 700 milyon TL olduğu açıklandı.

İhaleye katılan otobüslere ilişkin detaylı bilgi paylaşan Ulaştırma Bakanlığı, 108 özel halk otobüsünün P plakaya dönüştürüleceğini duyurdu. Geçen yıl 465 aracın P plakalarına dönüştürüldüğüne dikkat çekti, ancak yoldaki 108 araç sahibinin bu hareketin ücretsiz ve 60 ila 65 yaşları için indirimli yeni bir tartışmaya yol açtığını belirtti. büyük şehirler.

Özel halk otobüslerinde akaryakıt masrafları, şoför maaşları, araç bakım masrafları gibi maliyetlerin birbiriyle yakından ilişkili olduğunu, aynı zamanda bilet fiyatlarındaki artışların yanı sıra saat ve mesafe kısıtlamalarının da arttığını belirterek konuyu gündeme getirdi. Ücretsiz ulaşımla ilgili hükümler de geçerlidir.

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