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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i resmi törenle karşıladı. İki ülkenin devlet başkanı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşüyor.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 15:32
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, iki ülkenin milli marşları çalındı. Daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

Önce baş başa görüşecekler

Türk ve Almanya bayrakları önünde gazeteciler için poz veren Erdoğan ve Steinmeier, baş başa görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Liderler ikili görüşme sonrasında, heyetlere başkanlık edecek ve daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sosyal medyada gündem oldu

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i karşıladığı esnada, Erdoğan’ın Steinmeier'a “Naber, how are you?” şeklinde hitap etmesi ise sosyal medyada karşılık buldu.

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