Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, iki ülkenin milli marşları çalındı. Daha sonra Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.





Önce baş başa görüşecekler

Türk ve Almanya bayrakları önünde gazeteciler için poz veren Erdoğan ve Steinmeier, baş başa görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Liderler ikili görüşme sonrasında, heyetlere başkanlık edecek ve daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Sosyal medyada gündem oldu





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i karşıladığı esnada, Erdoğan’ın Steinmeier'a “Naber, how are you?” şeklinde hitap etmesi ise sosyal medyada karşılık buldu.