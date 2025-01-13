Almanya'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olayın aile içi bir çatışma olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 16:10
Almanya'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Yaralı

Almanya'nın Casekow Kentinde Bıçaklı Kavga

Almanya'nın Brandenburg eyaletinin Casekow kentinde gerçekleşen bıçaklı kavga, iki kişinin ölümüne ve iki kişinin ağır yaralanmasına neden oldu. Alman Haber Ajansı'nın (DPA) aktardığı bilgilere göre, olay bir evde meydana geldi.

Kavganın Detayları

Olayda hayatını kaybedenlerden birinin kadın olduğu belirtildi. Ayrıca, yaralılar arasında da bir kadın ve bir erkek bulunuyor. Yaralı kadın, komşusuna ait dairede, yaralı erkek ise evin bahçesinde bulundu.

Olayın Arka Planı ve Soruşturma

Polis ekipleri olaya ilişkin bir şüpheliyi yakalamayı başardı. Söz konusu şüpheli ile hayatını kaybedenlerin ve yaralıların Alman olduğu belirtildi. Olayın tam arka planı henüz netleşmemiş olup, soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bazı kaynaklar, kavgada aile üyeleri arasında bir çatışma olduğunu kaydetti. Olayla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.

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