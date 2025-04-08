DOLAR
38 0,04%
EURO
41,55 0,03%
ALTIN
3.676,22 -0,89%
BITCOIN
3.034.262,49 -1,22%

Almanya'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Son Viraja Gelindi

Almanya'da CDU ve SPD arasında hükümet kurma müzakerelerinde son aşamaya gelindi. Koalisyon protokolü için yoğun görüşmeler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 15:08
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 15:08
Almanya'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Son Viraja Gelindi

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki hükümet kurma müzakereleri, "son viraj" olarak tanımlanan bir aşamaya geldi. Taraflar, koalisyon müzakerelerine devam etmek üzere bugün CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Müzakere heyetinin üyelerinden CDU Milletvekili Thorsten Frei, kamu yayıncısı ARD'ye açıklamada bulunarak, gelecek 4 yıl için temel oluşturacak iyi bir koalisyon protokolüne acil ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, görüşmelerde özellikle vergi konuları üzerinde ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

Frei, müzakerelerin sona yaklaşmakta olduğunu belirterek, "(Sona) Tam olarak kaç metre kaldığını bilmiyoruz ancak iyi yoldayız" dedi. Görüşmelerin yarın tamamlanıp tamamlanamayacağına dair sorulara ise, "Bu, önümüzdeki birkaç saatin dinamiklerine de bağlı" yanıtını verdi.

SPD'li Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger de görüşmelerin iyi bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Son birkaç metre en zorlu kısımlar ama eminim ki bu çabaya değecektir" açıklamasında bulundu.

Eski SPD'li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, müzakerelerde birçok konuda anlaşmaya varıldığını ancak bazı önemli meselelerin hala masada olduğunu ifade etti. Hatta bakanlıkların dağıtımına geçilmediğinin altını çizdi. Bas ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergi tarifeleri nedeniyle görüşmelerde hızlı bir şekilde sona gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Baerbel Bas, müzakerelerin başarısız olup olmama ihtimalinin bulunduğunu belirtse de, "Başarılı olması gerektiği konusunda anlaştık. Gelecek 4 yıl için yeni ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var" dedi. Mali konularda hala zorluklarla karşılaşma ihtimalinin olduğunu belirten Bas, tasarruf tedbirlerinin ve bürokrasinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Koalisyon Protokolü Üzerinde Anlaşma Sonrası Süreç

Taraflar, koalisyon protokolü konusunda anlaşmaya vardıklarında hükümet hemen kurulmayacak. CDU, yapacağı "küçük kurultayda" delegelere koalisyon sözleşmesini oylatacakken, SPD tüm üyelerden onay almak için adımlar atacak. CSU da protokolün ilgili kurullarda kabul edilmesini öngörmektedir.

Bu süreçlerin tamamlanmasının yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Erdoğan'a Övgüler: Dünya Medyası Manşetlerde
2
Kosova'da Hükümet Kurma Tartışmaları Devam Ediyor
3
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Teröristlere Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi
4
Yemen'de ABD Saldırısında Husilerin İstihbarat Yöneticisi Öldürüldü İddiası
5
YÖK Başkanı Özvar, 2025 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nde Önemli Açıklamalarda Bulundu
6
Gölgenin Arkasındaki Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
7
Sarıkamış Kayak Merkezi'ne Suni Karlama Sistemi İhalesi Gerçekleştirildi

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!