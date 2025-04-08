Almanya'da Hükümet Kurma Görüşmelerinde Son Viraja Gelindi

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki hükümet kurma müzakereleri, "son viraj" olarak tanımlanan bir aşamaya geldi. Taraflar, koalisyon müzakerelerine devam etmek üzere bugün CDU Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Müzakere heyetinin üyelerinden CDU Milletvekili Thorsten Frei, kamu yayıncısı ARD'ye açıklamada bulunarak, gelecek 4 yıl için temel oluşturacak iyi bir koalisyon protokolüne acil ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Ayrıca, görüşmelerde özellikle vergi konuları üzerinde ilerleme kaydedildiğini ancak daha fazla ayrıntıya girmekten kaçındı.

Frei, müzakerelerin sona yaklaşmakta olduğunu belirterek, "(Sona) Tam olarak kaç metre kaldığını bilmiyoruz ancak iyi yoldayız" dedi. Görüşmelerin yarın tamamlanıp tamamlanamayacağına dair sorulara ise, "Bu, önümüzdeki birkaç saatin dinamiklerine de bağlı" yanıtını verdi.

SPD'li Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger de görüşmelerin iyi bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Son birkaç metre en zorlu kısımlar ama eminim ki bu çabaya değecektir" açıklamasında bulundu.

Eski SPD'li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, müzakerelerde birçok konuda anlaşmaya varıldığını ancak bazı önemli meselelerin hala masada olduğunu ifade etti. Hatta bakanlıkların dağıtımına geçilmediğinin altını çizdi. Bas ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı vergi tarifeleri nedeniyle görüşmelerde hızlı bir şekilde sona gelinmesi gerektiğini vurguladı.

Baerbel Bas, müzakerelerin başarısız olup olmama ihtimalinin bulunduğunu belirtse de, "Başarılı olması gerektiği konusunda anlaştık. Gelecek 4 yıl için yeni ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var" dedi. Mali konularda hala zorluklarla karşılaşma ihtimalinin olduğunu belirten Bas, tasarruf tedbirlerinin ve bürokrasinin azaltılması gerektiğini kaydetti.

Koalisyon Protokolü Üzerinde Anlaşma Sonrası Süreç

Taraflar, koalisyon protokolü konusunda anlaşmaya vardıklarında hükümet hemen kurulmayacak. CDU, yapacağı "küçük kurultayda" delegelere koalisyon sözleşmesini oylatacakken, SPD tüm üyelerden onay almak için adımlar atacak. CSU da protokolün ilgili kurullarda kabul edilmesini öngörmektedir.

Bu süreçlerin tamamlanmasının yaklaşık 10 gün sürmesi bekleniyor.