Almanya'da 'İmparatorluk Vatandaşları' Örgütüne Üyelik Davası Başladı

Almanya'da 'İmparatorluk Vatandaşları' Örgütüne Üyelik Davası

Almanya'da darbe planı yaptığı iddia edilen "İmparatorluk Vatandaşları" (Reichsbürger) terör örgütü üyesi olduğu şüphesiyle bir kişinin yargılanmasına başlandı. Celle Yüksek Bölge Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlanan davada, 38 yaşındaki kadın sanık, terör örgütüne üye olmak ve vatana ihanet girişiminde bulunmaktan yargılanıyor.

İddianamede Yer Alan Suçlamalar

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın üyesi olduğu düşünülen örgütün, federal hükümeti şiddet yoluyla devirmek ve Almanya'da yeni bir hükümet biçimi kurmak amacıyla planlar yaptığı belirtiliyor. Ayrıca, sanığın, örgütün 2022 yılında ülke çapında elektrik kesintisi yapmayı ve Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladığını ifade ediliyor.

Daha Fazla Dava Süreci

"İmparatorluk Vatandaşları" örgütünün yöneticilerine ve üyelerine yönelik diğer davalar, Koblenz, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main ve Münih’teki yüksek bölge mahkemelerinde sürdürülüyor. Bu davaların nisan ayına kadar 23 duruşma şeklinde devam etmesi planlanıyor.

Reichsbürger Kimdir?

İç istihbarat raporlarına göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" (Reichsbürger) olarak görenlerin sayısı 23 bin civarındadır. Bunun 2 bin 100 üyesinin ise şiddet kullanmaya hazır olduğu ifade ediliyor. Bu grup, Almanya'yı meşru bir devlet olarak tanımamaktadır. Üyelerinin bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlı kalırken, bazıları Nazi ideolojisinden etkilenmektedir. Ayrıca, bazı üyeler Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.