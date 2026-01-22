Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi sakinlerinden Ata Bozkurtun oğlu Batıkan Bozkurt (26), Almanya'dan Amerika'ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında kalp krizi geçirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ani ölüm, Bozkurt ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Cenaze ve Aile Bilgileri

Batıkan Bozkurt'un cenazesi, Almanya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Cenazenin, öğle namazına müteakip Umurlu Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan genç yaşta yaşamını yitiren Batıkan Bozkurt'un, AK Parti Aydın eski Milletvekili Rıza Posacı'nın akrabası olduğu da bildirildi.

AYDIN’IN EFELER İLÇESİNDE YAŞAYAN BOZKURT AİLESİNİN ALMANYA’DA YAŞAYAN 26 YAŞINDAKİ OĞULLARI BATIKAN BOZKURT, GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.