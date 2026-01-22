Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Aydın Efeler'den Batıkan Bozkurt (26), Almanya'da gittiği havalimanında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi; cenazesi Türkiye'ye getirildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:53
Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Almanya'da Kalp Krizi: Aydınlı Gurbetçi Batıkan Bozkurt Hayatını Kaybetti

Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi sakinlerinden Ata Bozkurtun oğlu Batıkan Bozkurt (26), Almanya'dan Amerika'ya gitmek üzere bulunduğu havalimanında kalp krizi geçirdi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç yaşta gelen ani ölüm, Bozkurt ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

Cenaze ve Aile Bilgileri

Batıkan Bozkurt'un cenazesi, Almanya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirildi. Cenazenin, öğle namazına müteakip Umurlu Çarşı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan genç yaşta yaşamını yitiren Batıkan Bozkurt'un, AK Parti Aydın eski Milletvekili Rıza Posacı'nın akrabası olduğu da bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

