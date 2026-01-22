Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor: 2025'te 3 bin 280 Yeni Telsizci

KATED Başkanı Yavuz Altıntop, 2025'te 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirildiğini, son 5 yılda eğitim verilen kişi sayısının 8 bin 307'yi aştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:57
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:58
Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor

Kayseri Amatör Telsizciler Derneği (KATED) Başkanı Yavuz Altıntop, amatör telsizciliğe yoğun ilgi olduğunu belirterek 2025 yılında 3 bin 280 amatör telsizci yetiştirildiğini söyledi. Altıntop, Kayseri'de son beş yılda eğitim verdiği kişi sayısının 8 bin 307'yi aştığını vurguladı.

Eğitimler, içerik ve amaç

Altıntop, aldıkları eğitimlerle olağanüstü hallerde ilgili kurum ve kuruluşlara haberleşme desteği verebilecek uzmanlar yetiştirdiklerini ifade etti. Eğitim programlarının aşamaları arasında hazırlık eğitimi, uluslararası lisans sonrası kullanım ve kurulum eğitimi ve kurum eğitimi sonrası uygulamalı dersler bulunuyor. Ayrıca katılımcılara kendi antenini kendin yapma dersleri verilerek, normal tel veya basit parçalardan anten yapabilecek düzeye gelmeleri sağlanıyor.

Altıntop, eğitimlerin afet, acil durumlar, kanun, yönetmelik ve etik kurallar konularını da kapsadığını belirterek, eğitimlerin İl Afet Müdürlüğü protokolü çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Ayrıca amatör telsizcilik eğitimlerinin hâlen devam ettiği bilgisi verildi.

'Telsizin alternatifi yok'

Olağanüstü durumlarda telsizlerin önemine dikkat çeken Altıntop, baz istasyonlarının deprem gibi olaylarda kapanabildiğini veya yoğun talep nedeniyle kilitlenebildiğini söyledi. Bu nedenle telsizin alternatifinin olmadığını vurgulayarak, telekomünikasyon tamamen sustuğunda bile en az 5 bin milin üzerinde görüşme yapabilecek telsiz sistemlerine sahip olduklarını belirtti. Altıntop, ayrıca AFAD Başkanlığı'nın bu tür durumlarda mesaj kullanılmasını önerdiğini aktardı.

Altıntop, eğitimlerde verdikleri destek için AFAD İl Müdürü Rifat Genç ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan'a teşekkür etti.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

