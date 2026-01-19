Muğla'da Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde bilinçlendirme etkinliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimleri Odası işbirliğiyle, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde 0-6 yaş grubundaki çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi verildi.

Eğitim kapsamında çocuklara doğru diş fırçalama yöntemleri öğretilirken, diş fırçalamanın ve ağız sağlığının önemi eğlenceli ve öğretici yöntemlerle aktarıldı. Etkinlikte ayrıca diş sağlığı temalı kitaplar okundu ve slayt gösterileri yapıldı.

Programın amacı, çocukların küçük yaştan itibaren ağız hijyeni konusunda bilinçlenmesi ve kalıcı, sağlıklı alışkanlıklar kazanmalarıdır.

Menteşe Emin Eller Gündüz Bakımevi Kurum Müdürü Serap Yanpeş, "Ağız ve diş sağlığıyla ilgili çocuklarımızı bilgilendirdiğimiz bu etkinlik, bizler için de çocuklar için de çok önemliydi. Etkinlik kapsamında çocuklara slayt gösterileri yapıldı ve hikâye kitabı okundu. Gerçekleştirdiğimiz etkinlik için başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere Muğla Diş Hekimleri Odası’na teşekkür ediyoruz" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise, "Çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için erken yaşta verilen eğitimler büyük önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı, yaşam boyu süren sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Bu kapsamda Muğla Diş Hekimleri Odası ile iş birliği içinde çocuklarımıza yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı eğitimi çok kıymetli buluyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

