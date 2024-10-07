Almanya'da SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert İstifa Etti

Almanya'da Siyasi Değişiklik

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert, görevinden istifa etti.

İstifa Mektubu ve Gerekçeleri

Kühnert, parti üyelerine yazdığı bir mektupta, birkaç gün önce partinin eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klinbeil ile istifası hakkında bilgi paylaştığını bildirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Kühnert, "Görevim ve seçim kampanyası için sahip olduğum enerjiye, öngörülebilir bir gelecekte sağlığıma kavuşmak için ihtiyaç duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Gelecek Planları

Ayrıca, Kühnert, Eylül 2025'te yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği için tekrar aday olmayacağını da belirtmiştir. 2021'de hem milletvekili hem de SPD Genel Sekreteri olarak seçilen Kühnert, daha önce SPD'nin gençlik kolları olan Jusos'un Genel Başkanlığını üstlenmiştir.