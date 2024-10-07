DOLAR
34,25 -0,04%
EURO
37,65 -0,08%
ALTIN
2.914,56 0,18%
BITCOIN
2.177.822,61 -1,6%

Almanya'da SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert İstifa Etti

SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert, sağlık gerekçesiyle istifa etti ve 2025 seçimlerinde aday olmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 16:22
Almanya'da SPD Genel Sekreteri Kevin Kühnert İstifa Etti

Almanya'da Siyasi Değişiklik

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Genel Sekreteri Kevin Kühnert, görevinden istifa etti.

İstifa Mektubu ve Gerekçeleri

Kühnert, parti üyelerine yazdığı bir mektupta, birkaç gün önce partinin eş başkanları Saskia Esken ve Lars Klinbeil ile istifası hakkında bilgi paylaştığını bildirdi.

Sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini duyuran Kühnert, "Görevim ve seçim kampanyası için sahip olduğum enerjiye, öngörülebilir bir gelecekte sağlığıma kavuşmak için ihtiyaç duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Gelecek Planları

Ayrıca, Kühnert, Eylül 2025'te yapılacak genel seçimlerde milletvekilliği için tekrar aday olmayacağını da belirtmiştir. 2021'de hem milletvekili hem de SPD Genel Sekreteri olarak seçilen Kühnert, daha önce SPD'nin gençlik kolları olan Jusos'un Genel Başkanlığını üstlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP Lideri Özel'den Sığınmacı Konusunda Önemli Açıklamalar
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Görüştü
3
Eskişehir'de Sokak Ortasında Pompalı Tüfekli Saldırı
4
Hazar Turan Alim için Veda Töreni Düzenlendi
5
Bilecik'te Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Gazze Açıklaması
7
Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılışında

SSK ve Bağkur’lular 1261 gün detayına dikkat! Ekim’de daha düşük maaşa bağlanabilirsiniz

Öğrenciye 7.000 TL destek! 10 ay boyunca her ay başında ödenecek

Kilo kilo aldıracak indirim! 65 TL’ye düştü 9 Ekim’de o markete giden kapıyor

Otomobil alacaklar beklesin! TCMB kalemi kırdı o beklenen geliyor

Düşük faizli kredi desteği devletten! Yeni faiz kampanyası başladı: 1,20 orandan verilecek

Torba Yasa'da emeklilik reformu paketi! Ocak ayı zammı açıklaması Ak Parti'den geldi

Cepte olan paraları buharlaştıracak zam geliyor! Emlak, Araç, Vergi... Herşey yüzde 50 artıyor

1 Kasım’a kadar kredi kartı borcunu ödemeyenler hapı yuttu TCMB uyardı: Yeni faiz oranları geliyor

En son 2.99 faiz oranı 3 sene görülmüştü! İşte kredi kullanacaklara devrim gibi karar

1-2 çocuklu hanelere Ekim müjdesi! Ekimde de 1600 TL destek ödemesi yapılıyor

Milli Emlak’tan metrekaresi 204 TL’ye arsa! Saat 10.30’dan önce giden kapıyor

Bankadan hoşgeldin promosyonu! Her gelene 2.000 TL promosyon ödemesi yapılacak