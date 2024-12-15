Bakan Bak'tan Emre Sakçı'ya Gümüş Madalya Kutlaması

Bakan Bak, Emre Sakçı için Tebrik Mesajı Yayımladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama dalında gümüş madalya kazanan Emre Sakçı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Budapeşte'deki şampiyonada, 25.56 saniyelik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya kazanan Emre Sakçı'yı tebrik ediyorum. Milli sporcumuzun başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emre Sakçı'nın başarılarının devamını diliyorum."

Emre Sakçı'nın İlgisi Ve Başarıları

Emre Sakçı, dünya çapında elde ettiği bu başarı ile Türkiye'yi gururlandırmaya devam ediyor. Bakan Bak'ın mesajı, genç sporculara ilham kaynağı olmuştur.