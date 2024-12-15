İngiltere, Suriye'ye 50 Milyon Sterlinlik Acil Yardım Desteği Sağlayacak

İngiltere, Suriye'de acil sağlık hizmetleri, çocuk ve kadınların korunması, temiz su temini, eğitim ve psikolojik destek sağlanması amacıyla 50 milyon sterlinlik yardım yapacağını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yardım, Suriye halkına yönelik insani destekle birlikte Orta Doğu'da uzun vadeli güvenliğin inşa edilmesine katkı sağlayacak.

Yardımların, Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları (STK) aracılığıyla ulaştırılacağı ifade edildi. Ayrıca, Suriye'de kapsayıcı bir hükümet kurulması arzusu vurgulandı. Açıklamada, ülkedeki geçici yönetime insan haklarını koruma, insani yardımları engelsiz bir şekilde ulaştırma ve kimyasal silahların güvenli bir şekilde ortadan kaldırılması konusunda çağrılar yapıldı.

İngiltere'nin sağlayacağı yardımın, Suriye dışında Ürdün ve Lübnan'daki Suriyeli sığınmacılara yönelik olacağı belirtilirken, 30 milyon sterlinlik kısmının Suriye içindeki projeler için kullanılacağı ifade edildi. Kalan 20 milyon sterlinlik yardım ise Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacılar için tahsis edilecek. Ayrıca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Suriye'deki çalışmaları için 120 bin sterlinlik (yaklaşık 5,3 milyon lira) ek destek alınacağı bildirildi.

Açıklamada, İngiltere'nin 2012'den bu yana Suriye, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır'daki Suriyeliler için toplamda 4,3 milyar sterlinlik yardım yaptığı hatırlatıldı.

İngiltere'nin Desteği ve Gelecek Perspektifi

Dışişleri Bakanı David Lammy, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının Suriye için yeni bir fırsat olduğunu vurguladı. Lammy, "Suriye halkını yeni bir yol çizmeleri gereken bu dönemde desteklemeye kararlıyız," dedi ve yardımın etkilerini artırmak için diplomatik çabaların sürdürüleceğini belirtti.

Kalkınmadan Sorumlu Devlet Bakanı Anneliese Dodds ise, Suriye'deki insani durumu ele alarak, "Bu hızlı yardım, acil sağlık hizmeti ve gıda gibi önemli alanlarda yardıma ihtiyaç duyan Suriyelilere destek olacak," açıklamasında bulundu.

STK'ler aracılığıyla yapılacak yardımların hedefleri arasında acil sağlık hizmetleri ve mobil sağlık hizmetlerinin yanı sıra destek gereksinimi bulunan çeşitli sektörlerin yer aldığı ifade edildi.