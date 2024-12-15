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2025 Bütçesinde Kadın ve Çocukların Durumu: TBMM'de Tartışmalar Alevlendi

CHP milletvekilleri, TBMM'de 2025 bütçesi üzerindeki konuşmalarında kadın cinayetleri ve yoksulluk sorununa dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:06
2025 Bütçesinde Kadın ve Çocukların Durumu: TBMM'de Tartışmalar Alevlendi

TBMM Genel Kurulunda 2025 Bütçesi Görüşmeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda tartışmaya açıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, OECD ülkelerdeki kadınların iş gücüne katılım oranlarının Türkiye'dekine göre çok daha yüksek olduğunu vurguladı. Kaya, "OECD ülkeleri genelinde çalışma çağındaki her 100 kadından 51'i iş gücündeyken, ülkemizde bu oran sadece 31’dir." ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetleri ve Yoksulluk Sorunları

Kaya, geçen yılın başından bu yana 605 kadının erkek şiddeti nedeniyle öldüğünü ve kadınların toplumda güvende hissetmediğini dile getirerek, "Kadın cinayetleri neden önlenemiyor?" şeklinde sorular yöneltti. Kadınların karşılaştığı tehlikeleri sorgulayan Kaya, Türkiye'deki iş gücüne katılım oranlarının artırılması durumunda ülkenin ekonomik kaybının 2 bin 754 dolar olacağını belirtti.

Yaşlı Nüfus ve Bakım İhtiyacı

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkezi bütçeden aldığı payın yetersiz olduğunu ifade etti. Türkiye'deki 9 milyon 65 yaş üstü yaşlıdan 3 milyon 140 bin'inin bakım ihtiyacı olduğunu belirten Yaman, yalnız yaşayan 65 yaş üstü bireylerin %75'inin sosyal güvencesi olmadığını söyledi.

Bütçede Kadın ve Çocuklara Yetersiz Destek

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ayrılan bütçenin her yıl azaldığını belirterek, hükümetin ihtiyaç sahibi vatandaşlara verdiği yardım miktarlarının yetersiz olduğunu ifade etti. Yoksul ailelere 1250 lira, yetim ve öksüzlere ise yalnızca 600 lira aylık yardımlar yaptıklarını vurguladı.

Şiddet ve Kadın Konukevleri

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, 2024'nin ilk on ayında 357 kadının yaşamını yitirdiğini belirtirken, Gizem Özcan konukevlerinin sayısının dört yılda yalnızca 3 tane arttığını ifade etti. Özcan, "Bakanlık bu anlayışla erkek şiddetini önleyebilir mi?" diyerek eleştiride bulundu.

Sonuç

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda kadın ve çocuk haklarına verilmesi gereken önemin altını çizerken, mevcut bütçelerin adaletsiz olduğunu ve bu durumun toplum üzerindeki etkilerini vurguladılar. Kadın cinayetleri, yoksulluk ve sosyal hizmetlere dair sorunlar üzerine kapsamlı bir reform yapılması gerektiği ifade edildi.

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