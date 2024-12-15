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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya ve Somali Ziyareti Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiyopya-Somali krizine çözüm için ocak ve şubat ayında bu ülkelere ziyarette bulunacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 21:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etiyopya ve Somali Ziyareti Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya-Somali krizinin Türkiye'de çözümü yolunda önemli bir adım attı. Erdoğan, yeni yılın ilk iki ayında Etiyopya ve Somali'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Bu ziyaretin, bölgedeki barış ve istikrar adına büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

Ziyaretlerin Amacı

Erdoğan, yapacağı ziyaretler ile birlikte, güzel bir geleceği tüm dünyaya duyurma hedefinde olduklarını ifade etti. Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel diplomasi anlamında ne denli aktif olduğunu gösteriyor.

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