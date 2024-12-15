Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da Gençlerle Buluştu: Geleceğin Teminatı Gençler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum’da Gençlerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum’da düzenlenen "Gençlerle Buluşma" programında gençlerle bir araya gelerek, yurt dışında eğitim alan gençlerin yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdi. Erdoğan, "Bu ülkenin, devletin kendilerine sağladığı imkanlarla eğitim hayatlarını tamamlayıp, iş tecrübesi edinip sonra yurt dışına gidenlerin çoğu hayal kırıklığıyla geri dönmenin yollarını arıyor." dedi.

İbrahim Erkal Anısına Fatiha

Program, merhum sanatçı İbrahim Erkal’ın “Sen Aldırma” şarkısı ile başladı ve Erdoğan, gençlerle birlikte Erkal için Fatiha suresi okudu. Gençlerle bir araya gelmenin kendisine enerji verdiğini belirten Erdoğan, "Gençlik yaş işi değil, ruh işidir." dedi.

Gençlere Güven ve Destek Vurgusu

Erdoğan, gençlerin gelecekteki liderler olduğuna dikkat çekerek, "Gençlerine güvenmeyen bir millet, geleceğinden umudunu kesmiş demektir. Biz her alanda gençlerimize güvendik, inandık." dedi.

Gençlerin Rolü ve Beklentiler

Türk siyasetinde gençlere dair yapılan yenilikler hakkında bilgi veren Erdoğan, "Gençlerimizi arka bahçemiz değil, asli yol ve mesai arkadaşlarımız olarak gördük." sözleriyle gençlere olan güvenini yineledi. Aynı zamanda, "Hepinize her birinizin hayaline, birikimine, becerisine bizim ihtiyacımız var." ifadesini kullanarak, gençlerin potansiyelini vurguladı.

Uluslararası İlişkiler ve Türkiye'nin Rolü

Bir gencin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Somali ile Etiyopya arasında bir mutabakat imzalandı. Bu konuda Türkiye’nin rolü çok önemli." diyerek, iki ülke arasındaki ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunduklarını anlattı.

Gençlerin Düşünceleri

Programda, Erdoğan ile ilgili düşüncelerini ifade eden gençlerin yer aldığı bir video gösterildi. Gençler Erdoğan'a, Erzurum’da cağ kebabı ve kadayıf dolması yemesi için davette bulundu.

Son Sözler ve Gelecek Vizyonu

Erdoğan, gençlerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağına inandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı’nı işte bu gençlerimizle birlikte inşa ediyoruz." şeklinde konuştu.