Almanya'nın Kara Sınırlarında Geri Çevirme Uygulamaları

Almanya'daki Kara Sınır Kontrolleri

Almanya, 2023 yılının ilk dokuz ayında kara sınırlarında yapılan denetimlerde, ülkeye girmek isteyen 28 bin kişiyi geri gönderdi. Bu veriler, Alman medyasının federal polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde yer aldı.

Vizesiz Giriş Denemeleri

Federal polisin verilerine göre, bu süre zarfında toplam 53 bin 410 kişi, gerekli vize veya oturum belgelerini ibraz edemedi. Geri çevrilenlerin toplamı ise 28 bin olarak kaydedildi.

Kaçakçılık Vakaları

Yapılan kontrollerde, 1088 kaçakçılık olayı tespit edilirken, 1195 insan kaçakçısı gözaltına alındı. Ayrıca, hakkında tutuklama emri olan toplam 7 bin 783 kişi de yakalandı.

Yeniden Giriş Denemeleri

Almanya'dan daha önce sınır dışı edilen 1482 kişinin, ülkeye yeniden giriş yapma girişimlerinde bulunduğu belirlendi.

Geri Çevirme İstatistikleri

Geri çevrilen kişilerin en fazla olduğu ülke, 9 bin 113 kişi ile İsviçre oldu. Ardından 7 bin 862 kişi ile Polonya, 5 bin 468 kişi ile Avusturya ve 2 bin 350 kişi ile Fransa sınırında geri çevirmeler gerçekleşti.

Ülke Kökeni

En çok geri çevrilenler arasında Ukranya, Suriye ve Afganistan'dan gelenler yer almakta.

Genişletilmiş Sınır Kontrolleri

Almanya, Eylül 2015'ten bu yana Avusturya sınırında kontroller yaparken, Ekim 2023 itibarıyla Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında da denetimlere başladı. Eylül ayı itibarıyla, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Belçika ve Danimarka da bu kontrollerin kapsamına dahil edildi.

Havaalanları ve limanlar üzerindeki kontroller bu rakamlara dahil edilmezken, federal polisin konuya ilişkin 1 Kasım'da bir rapor yayınlaması bekleniyor.