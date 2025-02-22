Almanya Yarın Seçim için Sandık Başına Gidiyor

Almanya, Yarın 21. Federal Meclisi için Sandık Başına Gidiyor

Almanya, 21. Federal Meclisi (Bundestag) belirlemek amacıyla yarın gerçekleştirilecek seçimlerde vatandaşlarının sandık başına gitmesine hazırlanıyor. Ülkede toplam 59,2 milyon seçmen, 30,6 milyon kadın ve 2,3 milyon gencin oy kullanacağı belirtildi.

Seçim Süreci ve Katılımcılar

299 seçim bölgesinde 630 milletvekilinin belirleneceği seçimlerde, yaklaşık 7,1 milyon yabancı kökenli seçmen yer alacak. Bu seçmenler arasında 1 milyonu Türk kökenli. Seçimlerde toplam 29 parti yarışacak ve 4 bin 506 aday, 1422'si kadın olmak üzere parlamentoya girmek için mücadele edecek.

16 eyalette yerel saatle 08.00'den 18.00'e kadar oy kullanma işlemleri gerçekleştirilecek. Seçimlerdeki değişikliklerle birlikte oy pusulalarında iki ayrı oy kullanma hakkı tanınacak; ilk oy, seçim bölgesindeki adayı belirlerken, ikinci oy partilerin adayları için kullanılacak. Bu değişiklik, partilerin mecliste kazanacağı sandalye sayısını kritik şekilde etkileyecek.

Başbakanlık İçin Yarışacak Adaylar

Seçimlerde, beş aday başbakanlık koltuğu için mücadele verecek. Bunlardan biri, sosyal demokratların adayı mevcut Başbakan Olaf Scholz. 66 yaşındaki Scholz, Angela Merkel'in ardından başbakanlık koltuğuna oturdu ve eleştirilere maruz kalarak popülaritesini kaybetti.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) adayı Friedrich Merz, Merkel'in politikalarına karşı muhalefet eden bir isim olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, aşırı sağcı AfD Partisi'nin adayı Alice Weidel, geçmişteki başarılara paralel olarak eski başbakan Margaret Thatcher'dan ilham aldığını belirtiyor.

Yeşiller Partisi'nin adayı Robert Habeck ve yeni kurulan BSW partisinin adayı Sahra Wagenknecht ise diğer isimler arasında. Ancak Wagenknecht’in meclise girme şansının düşük olduğu değerlendiriliyor.

Seçim Sonrası Koalisyon Gelişmeleri

Son anketlere göre, CDU/CSU’nun oy oranı %30 ile önde olduğu görülüyor. Aşırı sağcı AfD partisi ise %21 oy oranıyla ikinci sırada yer alıyor. SPD ve Yeşiller'in oranları ise sırasıyla %16 ve %14 civarında. Koalisyon hükümetinin hangi partilerden oluşacağını, seçim barajını geçebilecek partilerin sayısı belirleyecek.

2021 seçimlerinde SPD %27,7 ile en yüksek oy almıştı. Son anketlerde ise bu oranların düşmesi göz önüne alındığında, yeni hükümetin şekillenmesi üzerine tartışmalar ön plana çıkacak. Almanya’nın, belirsiz koalisyon müzakerelerine sahne olması bekleniyor.