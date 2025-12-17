DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,06%
ALTIN
5.957,92 -0,66%
BITCOIN
3.854.113,36 -2,91%

Kayseri şehitlerine vefa: Çiçekdağı'na şehit çeşmesi

Kayseri saldırısında şehit düşen Kırşehirli askerler, şehadetlerinin 9. yılında mezar başında anıldı; Çiçekdağı Belediyesi isimlerini taşıyacak bir şehit çeşmesi yapacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:04
Kayseri şehitlerine vefa: Çiçekdağı'na şehit çeşmesi

Kayseri şehitlerine vefa: İsimleri çeşmede yaşayacak

Kırşehirli şehitler 9. yılında dualarla anıldı, Çiçekdağı’na şehit çeşmesi yapılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kırşehirli askerler, şehadetlerinin 9. yılında mezarları başında dualarla anıldı.

Anma programında şehitler Ahmet Taş, Yunus Emre Duran ve Muhammet Ali Ocak için duygu dolu anlar yaşandı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek, şehitler için özel olarak hazırlatılan tabloları ailelere takdim etti. Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Program kapsamında konuşan Başkan Hakanoğlu, Çiçekdağılı şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ilçede şehitler için bir çeşme yapılacağını belirtti. Hakanoğlu, bu eserin Çiçekdağı Belediyesi tarafından inşa edileceğini ve şehitlerin hatırasının böylelikle yaşatılacağını ifade ederek, "Bu şehitlerimizin üçü Çiçekdağılı evlatlarımızdı. Vatan ve millet uğruna Hakk’a yürüdüler. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Şehit Ahmet Taş’ın babası Osman Taş ise, aradan 9 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Allah başka acılar göstermesin" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANI HASAN HAKANOĞLU, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDEREK, ŞEHİTLER İÇİN ÖZEL...

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANI HASAN HAKANOĞLU, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDEREK, ŞEHİTLER İÇİN ÖZEL OLARAK HAZIRLATILAN TABLOLARI AİLELERE TAKDİM ETTİ.

ÇİÇEKDAĞI BELEDİYE BAŞKANI HASAN HAKANOĞLU, ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET EDEREK, ŞEHİTLER İÇİN ÖZEL...

İLGİLİ HABERLER

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Çeşme’de Özel Harekat Destekli Operasyon: 6 Suçtan Aranan H.A. Yakalandı
3
Şişli'de dehşet: Otomobil yayalara çarptı — 2 ölü, 6 yaralı
4
Burdur'da halı saha kavgası: 2 kişi 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan tutuklandı
5
Gaziantep'te 40 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kemal G Yakalandı
6
Nazilli’de Minibüs Motosiklete Çarptı, Park Halindeki Araçlara Daldı: 1 Yaralı
7
Kırıkkale'de zincirleme kaza: 3 servis aracı çarpıştı, 10 yaralı

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor