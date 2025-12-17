Kayseri şehitlerine vefa: Çiçekdağı'na şehit çeşmesi

Kayseri şehitlerine vefa: İsimleri çeşmede yaşayacak

Kırşehirli şehitler 9. yılında dualarla anıldı, Çiçekdağı’na şehit çeşmesi yapılacak

KIRŞEHİR (İHA) – Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik bombalı araçla gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Kırşehirli askerler, şehadetlerinin 9. yılında mezarları başında dualarla anıldı.

Anma programında şehitler Ahmet Taş, Yunus Emre Duran ve Muhammet Ali Ocak için duygu dolu anlar yaşandı. Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, şehit ailelerini ziyaret ederek, şehitler için özel olarak hazırlatılan tabloları ailelere takdim etti. Ziyaretlerde Kur’an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Program kapsamında konuşan Başkan Hakanoğlu, Çiçekdağılı şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla ilçede şehitler için bir çeşme yapılacağını belirtti. Hakanoğlu, bu eserin Çiçekdağı Belediyesi tarafından inşa edileceğini ve şehitlerin hatırasının böylelikle yaşatılacağını ifade ederek, "Bu şehitlerimizin üçü Çiçekdağılı evlatlarımızdı. Vatan ve millet uğruna Hakk’a yürüdüler. Rabbim mekanlarını cennet eylesin" dedi.

Şehit Ahmet Taş’ın babası Osman Taş ise, aradan 9 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Allah başka acılar göstermesin" ifadelerini kullandı.

