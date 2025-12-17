Konya'da Jandarmadan Sentetik Bonzai Operasyonu: Bin 50 Peçete Ele Geçirildi

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda significant bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2025 tarihinde Seydişehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu dört kişi tespit edildi.

Ekiplerin şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

