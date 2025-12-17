DOLAR
Konya'da Jandarmadan Sentetik Bonzai Operasyonu: Bin 50 Peçete Ele Geçirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 12 Aralık 2025 tarihinde jandarma ekipleri bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirdi; 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 17:02
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 17:02
Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi

Konya'da jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışma sonucunda significant bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, 12 Aralık 2025 tarihinde Seydişehir ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu dört kişi tespit edildi.

Ekiplerin şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yaptığı aramalarda bin 50 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

