ALTAY Tankı'nın İlk Seri Teslimatı 28 Ekim'de Yapılacak

ALTAY Tankı'nın İlk Seri Teslimatı 28 Ekimde Gerçekleşecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana muharebe tankı ihtiyacını yerli imkanlarla karşılamak amacıyla geliştirilen ALTAY Tankı Projesi kapsamında, ilk seri teslimatın 28 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

Tesis Açılışı ve Seri Üretim

Kahramankazan'da kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için düzenlenecek resmi açılış töreninde, seri üretimi başlayan ALTAY tanklarının ilk teslimatı da gerçekleştirilecek.

İthal güç grubuyla başlatılan seri üretim süreci, yerlileştirilen BATU Güç Grubu ile devam edecek. Proje kapsamında 85 T1, 165 T2 konfigürasyonunda olmak üzere toplam 250 tank Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na kazandırılacak.

YENİ ALTAY: Yerlileştirme ve İlave Yetenekler

ALTAY Tankı prototipleri üzerinde, ihracat lisansı engeli nedeniyle yapılan yerlileştirme çalışmaları ve kazandırılan ilave yetenekler sonucunda daha üstün kabiliyetlere sahip "YENİ ALTAY" ortaya çıktı.

Tankta yerlileştirilen ve yenilenen sistemler arasında aktif koruma sistemi, yeni güç grubu, geliştirilmiş zırh sistemi, yenilenen atış kontrol sistemi ve araç kontrol sistemi yer alıyor. Ayrıca hız azaltan sistemler, nişancı 2. derece görüş sistemi, palet, kule çember dişlisi, yakıt ve hidrolik pompalar, mobil gizleme ağı, periskop ve rotor gibi donanımlar da yerlileştirildi.

ALTAY T1: Yeniden Tasarlanan Koruma Konsepti

Yeni Nesil Ana Muharebe Tankı ALTAY, yakın coğrafyada yaşanan muharebe deneyimleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleceğe yönelik ihtiyaçları doğrultusunda yeniden tasarlanarak ALTAY T1 konfigürasyonuna yükseltildi.

ALTAY T1, muharebe alanında karşılaşılabilecek tüm tehditler dikkate alınarak geliştirilmiş pasif, reaktif ve aktif koruma bileşenlerinden oluşan çepeçevre zırh korumasına sahip olacak. En güçlü tank tehditlerine ve gelişmiş güdümlü anti-tank füzelerine karşı etkin pasif zırh korumasının yanında, özellikle RPG tehditlerine karşı yeni nesil reaktif zırh (ERA) ve kafes zırh uygulanacak.

Tüm anti-tank roket ve güdümlü füzelerine karşı 360 derece koruma sağlayan Aktif Koruma Sistemi de ALTAY T1'e entegre edilerek koruma sistemi güncellendi. Ayrıca gövde mühimmat bölgelerinde infilak geciktirici tedbirler ve genişletilmiş kule arka bölmesi bulunacak.

Ateş Gücü, Atış Kontrolü ve Mürettebat Koruması

Modern muharebe koşullarında önemli görevler üstlenecek ALTAY, yüksek teknoloji silah sistemleri ve gelişmiş atış kontrol sistemleri sayesinde yüksek isabet oranları ve üstün ateş gücü sağlayacak. Mürettebatın korunması ise yeni nesil hibrit koruma sistemleri ile temin edilerek manevra kabiliyeti, çeviklik ve beka optimize edilecek.

Seri Üretim Süreci

BMC tarafından güç grubu dahil yenilenen ve yerlileştirilen sistemlerle ALTAY Ana Muharebe Tankı, seri üretim testleri için 2023 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Seri üretim, tankın ilave yetenekler kazanacağı T2 konfigürasyonuyla devam edecek.

