Altın Portakal'da Film Forum Başvuruları Sona Erdi

62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Film Forum başvuruları toplam 172 projeyle tamamlandı; finalistler 17-18 Ekim’de, final sunumları 27-28 Ekim’de yapılacak.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 11:51
62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren Film Forum için başvurular sona erdi. Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, yönetmen, yapımcı ve senaristleri uluslararası film profesyonelleriyle buluşturan forum bu yıl 12'ncisi ile gerçekleştirilecek.

Başvuru dağılımı

Foruma yapılan başvurular şu şekilde gerçekleşti: Uzun Metraj Kurmaca Film Platformu'nda Pitching kategorisinde 37, Sümer Tilmaç Antalya Senaryo Destek Fonu'nda 13, İlk Uzun Metraj Film Geliştirme Platformu'nda 79, Belgesel Film Work-in-Progress Platformu'nda 28 ve Uzun Metraj Kurmaca Film Work-in-Progress Platformu'nda 15 başvuru alınarak toplam 172 proje başvurusu kaydedildi.

Festival yetkilileri, yönetmenleri ve yapımcıları destekleyerek projelerin uluslararası alanda daha fazla görünürlük kazanmasını hedefleyen forumun finalistlerinin 17 ve 18 Ekim tarihlerinde açıklanacağını bildirdi. Ayrıca, bu yıl toplam 1 milyon 100 bin lira ödülün verileceği projelerin final sunumları 27 ve 28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Film Forum, genç sinemacıların uluslararası ağlarla buluşması ve projelerinin desteklenmesi açısından festivalin en önemli platformlarından biri olmaya devam ediyor.

