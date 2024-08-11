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Altınordu'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar birçok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Belediye başkanı açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 20:22
Altınordu'da Şiddetli Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

Altınordu'da Yağışlar Etkili Oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki şiddetli yağış, pek çok ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Belediye Başkanı Ulaş Tepe, duruma ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu.

Yağışların Gelişimi ve Etkileri

Aralıklarla süren sağanak, kısa süre içinde etkisini arttırarak caddelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Özellikle Karadeniz Sahil Yolu'nda sürücüler, ilerlemekte zorluk yaşamaya başladı. Ayrıca, Altınordu-Ulubey yolu da su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Belediyeden Açıklama

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler, su tahliye çalışmaları için seferber oldu. Başkan Ulaş Tepe, aşırı yağışlar sebebiyle belediyeye toplam 110 şikayet geldiğini kaydetti. Bunun 45’inin ev ve iş yerlerine ait olduğunu belirtti.

Tahliye ve Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

Tepe, gelen şikayetlerin 80’ine müdahale edildiğini ve müdahale çalışmalarının hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerde sürdüğünü ifade etti. "Aşırı yağışlardan etkilen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Birlikte her zorluğun üstesinden geleceğiz," dedi.

Kurtarma Çalışmaları

Öte yandan, Karşıya Mahallesi'nde evini su basan bir hasta, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede...

Ordu'nun Altınordu ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçede aralıklarla süren sağanak, kısa sürede şiddetini artırdı. Yağışla birlikte ilçedeki bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ilçedeki su tahliye çalışmaları sürüyor.

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