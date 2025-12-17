Alver Hamburg Belediye Sarayı'na Togg ile Geldi

Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosu Berati Alver, göreve başladığına ilişkin kabul belgesini almak üzere Hamburg Belediye Başkanı Peter Tschentscher tarafından düzenlenen resmi törene katıldı. Törene gelişinde dikkat çeken an, Başkonsolos Alver’in makam aracına Türkiye’nin yerli ve milli üretimi Togg otomobilinin eşlik etmesi oldu.

Resmi karşılama ve görüşme

Alver, Eylül ayında göreve başlamasının ardından Hamburg Belediye Sarayı’ndaki kabul törenine katıldı. Ziyaret öncesinde bina protokolü kapsamında Türk bayrağı asıldı. Törene Türkiye’nin Hamburg Başkonsolosluğu Ateşesi Mücahid Yılmaz ve Hamburg Eyaleti’nin Federal Hükümet, Avrupa Birliği (AB) ve Dış İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Liv Assmann da katıldı.

Kabul töreninin ardından Alver, Tschentscher’e hediye takdim etti; hediye sunumunun ardından Senato Odası’nda basına kapalı yaklaşık yarım saat süren bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, iki taraf arasında ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ekonomi ve ticaret

Görüşmede ekonomik ilişkiler ön plana çıktı. Başkonsolos Alver, Türkiye ile Hamburg arasındaki yıllık ticaret hacminin yaklaşık 1,9 milyar euro seviyesinde olduğunu belirtti. Alver, Türkiye’nin Hamburg’un ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasında yer aldığını ve Hamburg’un Türkiye için önemli tedarikçi bölgelerden biri olduğunu vurguladı.

Alver, Türkiye’den Hamburg’a başta tekstil, demir-çelik ürünleri ve gıda olmak üzere çeşitli ürünlerin ihraç edildiğini, lojistik, deniz taşımacılığı ve yenilenebilir enerji alanlarında iş birliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Türk toplumu, eğitim ve mesleki işbirliği

Hamburg’da yaklaşık 100 bin Türk veya Türk kökenli vatandaşın yaşadığını hatırlatan Alver, bu toplumun huzur ve refah içinde yaşamasının önemine işaret etti. Türkçe dersleri ve eğitim alanındaki iş birliklerinin genişletilmesine yönelik memnuniyetini dile getiren Alver, mesleki eğitim ve staj imkanlarının artırılması için ilgili kurumlarla ortak projelere açık olduklarını belirtti.

Güvenlikte iş birliği

Başkonsolos Alver, Hamburg güvenlik makamlarına Başkonsolosluk ve personelin güvenliği için sağlanan destekten dolayı teşekkür etti. Terör örgütleri ve radikal yapılanmalarla mücadelede Alman makamlarıyla yakın iş birliği içinde olduklarını vurgulayan Alver, ilişkilerin karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde gelişeceğine inandığını söyledi.

Alver konuşmasını, Türkiye ile Almanya arasında yapıcı, sürdürülebilir ve çok boyutlu iş birliklerine hazır olduklarını belirterek tamamladı.

