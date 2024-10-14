Amasra'da Patlama Kurbanları Unutulmadı

Amasra'daki Zorlu Anma Töreni

14 Ekim 2022'de Amasra'da yaşanan maden patlamasında hayatını kaybeden 43 madenci, yapılan anma töreni ile yad edildi. Bartın'ın Amasra ilçesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı.

Vali Arslan: "Acı Taze Kalıyor"

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, törende yaptığı konuşmada, "43 maden işçisini kaybetmek acısı hâlâ taze. Bu olaydan herkesin ders çıkarması gerekiyor ve bir daha böyle kazaların yaşanmaması için tüm tedbirler alınmalı," şeklinde konuştu.

Sendika Temsilcileri ve Duygusal Anlar

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, bu facianın ardından sorumluların adalet önünde hesap vermesinin önemini vurguladı. Yeşil, Amasra müessesesinin tekrar faaliyete geçmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Yaralı İşçiler Duygularını Paylaştı

Kaza esnasında yaralı kurtulan işçilerden Umut Güneş, o gün geçirdikleri zor anları yeniden hatırlatarak, "2 yıl geçmesine rağmen hâlâ acıyı yaşıyoruz. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın," ifadelerini kullandı.

Törene Katılanlar

Yapılan törende, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya gibi birçok isim de yer aldı. Kur'an-ı Kerim okunup, mevlit şekeri dağıtıldı. Anma alanında, kaybedilen işçilerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtına karanfiller bırakıldı.

Soruşturma Süreci Devam Ediyor

Amasra'daki patlama sonrası başlatılan soruşturma ile ilgili gözaltına alınan 24 kişinin arasında TTK Amasra Müessese Müdürü de bulunuyor. Tutuklu sanıkların toplam hapis cezası talebi 1062 yıla kadar çıkıyor.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.

Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında, 14 Ekim 2022'deki patlamada yaşamını yitiren 43 madenci anıldı.