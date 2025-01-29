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Amasya'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:33
Amasya'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 3 aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olay, E.H. yönetimindeki 33 ALD 599 plakalı hafif ticari aracın, Otogar Kavşağı'nda Ü.T. idaresindeki 35 AJN 450 plakalı tır ve N.N'nin kullandığı 55 HU 006 plakalı otomobille çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kaza ihbarı üzerine gerekli sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Suluova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrasında, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Ancak, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

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