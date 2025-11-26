Amasya'da Diyabet Okulu: Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde Yoğun Katılım

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan diyabet okulunda kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimi Veren Uzman Kadro

Eğitimde Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Çetin, Diyetisyen Esra Bolat, Psikolog Sinem Öztürk, Fizyoterapist Alper Semiz ve Diyabet Hemşiresi Hacer Köse vatandaşlara bilgi ve rehberlik sağladı.

Programa İlişkin Açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyabet, sadece ilaç kullanmaktan ibaret değil yaşam boyu süren bir öğrenme yolculuğudur. Bu yolculukta vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacıyla düzenlenen diyabet okulu yoğun bir katılımla gerçekleşti".

Program, hastaların bilinçlendirilmesi ve günlük yaşamda diyabet yönetimine yönelik pratik bilgiler sunulması amacıyla düzenlendi.

AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE OLUŞTURULAN DİYABET OKULUNDA EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ. EĞİTİMDE ENDOKRİNOLOJİ UZMANI UZM. DR. ZEYNEP ÇETİN, DİYETİSYEN ESRA BOLAT, PSİKOLOG SİNEM ÖZTÜRK, FİZYOTERAPİST ALPER SEMİZ VE DİYABET HEMŞİRESİ HACER KÖSE TARAFINDAN VATANDAŞLARA BİLGİLER AKTARILDI.