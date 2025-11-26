Amasya'da Diyabet Okulu: Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi'nde Yoğun Katılım

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen diyabet okulunda uzman ekip vatandaşlara kapsamlı diyabet eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 18:49
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oluşturulan diyabet okulunda kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimi Veren Uzman Kadro

Eğitimde Endokrinoloji Uzmanı Uzm. Dr. Zeynep Çetin, Diyetisyen Esra Bolat, Psikolog Sinem Öztürk, Fizyoterapist Alper Semiz ve Diyabet Hemşiresi Hacer Köse vatandaşlara bilgi ve rehberlik sağladı.

Programa İlişkin Açıklama

Hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Diyabet, sadece ilaç kullanmaktan ibaret değil yaşam boyu süren bir öğrenme yolculuğudur. Bu yolculukta vatandaşlarımıza rehberlik etmek amacıyla düzenlenen diyabet okulu yoğun bir katılımla gerçekleşti".

Program, hastaların bilinçlendirilmesi ve günlük yaşamda diyabet yönetimine yönelik pratik bilgiler sunulması amacıyla düzenlendi.

