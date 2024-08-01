Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ Kararlarını Onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan YAŞ Kararlarını İmzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını resmi olarak onayladı. Bu önemli karar, Türkiye'nin askeri yapısındaki güncellemeleri kapsıyor.

Önemli Anlar

Resmi bilgiler, Cumhurbaşkanlığı'nın www.tccb.gov.tr adresli internet sitesinden paylaşıldı. Site üzerinde, Erdoğan'ın YAŞ kararlarına imza attığına dair fotoğraflar yer aldı.

Toplantıda Kimler Vardı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararları imzaladığı süreçte, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak de toplantıda hazır bulundu. Bu anlamlı an, Türkiye'nin savunma stratejileri açısından önem taşıyor.