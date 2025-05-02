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Amasya'da Emekli Öğretmene Duygusal Veda

39 yıllık meslek hayatının ardından emekli olan öğretmen Bilal Arslan, Suluova’da duygusal bir veda etkinliğiyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 14:46
Amasya'da Emekli Öğretmene Duygusal Veda

Amasya'da Duygusal Veda Töreni

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 39 yıllık öğretmenlik kariyerini tamamlayan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için veda etkinliği düzenlendi. Öğrencileri ve çalışma arkadaşları, sürpriz bir organizasyonla Arslan'ı onurlandırdı.

Sürpriz Etkinlik

Süleyman Aydın Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşen etkinlikte, Arslan’a özel bir karşılama yapıldı. Öğrencilerin son dersinin ardından okul koridoru ve merdivenleri çiçeklerle donatıldı. 'Hatıran Yeter' şarkısını çalan öğrenciler, “Sizi unutmayacağız” şeklinde tezahüratlarla Arslan’ı selamladı.

Teşekkürler ve Duygusal Anlar

Arslan, uğurlama sırasında uzun süre alkışlandı. Meslektaşları ve öğrencilerine teşekkür eden Arslan, duygu dolu bir konuşma yaptı. Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve Okul Müdürü Adem Aslan, Arslan’a plaket vererek, emeklerinden ötürü minnetlerini sundu.

Vefa ve İyi Dilekler

Davu, “Bilal hocamızdan öğrencilerimize ve okullarımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı biz razıyız, Rabbim de razıdır.” diyerek Arslan için iyi dileklerde bulundu. Gözyaşlarını tutamayan Arslan ise, “Beni yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hakkımı helal ediyorum” ifadesini kullandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek...

Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek...

Amasya'nın Suluova ilçesinde meslekte 39 yılını doldurarak emekli olan 65 yaşındaki meslek dersleri öğretmeni Bilal Arslan için görev yaptığı okulda sürpriz veda etkinliği düzenlendi.

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