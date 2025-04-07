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Amasya'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Amasya'da GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen protestoda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 20:56
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 21:14
Amasya'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Amasya'da Protesto Eylemi

Amasya'da, GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen bir programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Hazreti Ömer Camisi'nin Avlusunda Buluşma

Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda bir araya gelen kalabalık, pankart açarak slogan attı. GÖKBİR Platformu Dönem Başkanı Serdal Benli, grup adına yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yönelik katliamlarının karşısında meydanların terk edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Benli, siyonistlerin Hamas karşısında hezimete uğradıkça acısını mazlum sivil Gazze halkından aldığını dile getirerek, "Bu duruma canımız yansa da galip gelecek Müslümanlar olacak. İzzetle direnen kardeşlerimiz için eylemlerimize devam edelim. Yaptığımız bu eylemler kardeşlerimize güç veriyor, direnişi artırıyor." şeklinde konuştu.

Dua ile Son Buldu

Protesto etkinliği, Amasya İmam Hatipliler Derneği (Ahimder) Başkanı İbrahim Aslan'ın Filistinli ve tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların kurtuluşu için okuduğu dua ile sona erdi.

Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Amasya GÖKBİR Platformu...

Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Amasya GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda bir araya gelen kalabalık, pankart açarak slogan attı.

Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Amasya GÖKBİR Platformu...

Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Amasya GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda bir araya gelen kalabalık, pankart açarak slogan attı.

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