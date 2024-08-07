Amasya'da Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu

Amasya'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi
Amasya'da, yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.
Olayın Detayları
Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhacıköy ilçe girişinde Gürcistan uyruklu D.T. isimli sürücünün kullandığı tırı durdurdu. Jandarma, gerçekleştirdiği aramada çeşitli markalardaki alkollü içkileri tespit etti.
Soruşturma Başlatıldı
Jandarma ekipleri, toplamda 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulduğu tırda, söz konusu içkilere el koyarak sürücü hakkında soruşturma başlattı.
Amasya'da yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde bulunan 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.