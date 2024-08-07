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Amasya'da Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu

Amasya'da bir tırda gümrük kaçağı 26 şişe alkollü içki bulundu, sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 20:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:15
Amasya'da Kaçak Alkollü İçecek Operasyonu

Amasya'da Gümrük Kaçağı İçki Ele Geçirildi

Amasya'da, yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içki ele geçirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümüşhacıköy ilçe girişinde Gürcistan uyruklu D.T. isimli sürücünün kullandığı tırı durdurdu. Jandarma, gerçekleştirdiği aramada çeşitli markalardaki alkollü içkileri tespit etti.

Soruşturma Başlatıldı

Jandarma ekipleri, toplamda 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içki bulduğu tırda, söz konusu içkilere el koyarak sürücü hakkında soruşturma başlattı.

Amasya'da yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde bulunan 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el...

Amasya'da yabancı plakalı bir tırın kupa bölümünde bulunan 26 şişe gümrük kaçağı alkollü içkiye el konuldu.

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