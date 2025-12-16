Hatay'da Tır Tabanında 220 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Erzin uygulama noktasında durdurulan tırda arama

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri, Erzin uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 220 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

