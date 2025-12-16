DOLAR
42,69 -0,01%
EURO
50,22 -0,02%
ALTIN
5.911,97 -0,08%
BITCOIN
3.747.989,59 -2,27%

Hatay'da Tır Tabanında 220 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Erzin uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinin tabanına gizlenen 220 bin captagon hap ele geçirildi; şüpheli M.C. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 21:10
Hatay'da Tır Tabanında 220 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Hatay'da Tır Tabanında 220 Bin Captagon Hap Ele Geçirildi

Erzin uygulama noktasında durdurulan tırda arama

Hatay Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri, Erzin uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş 220 bin adet captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.C., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNİN DURUMDAN ŞÜPHELENEREK DURDURULAN TIRIN DORSE KISMININ TABANINA SAKLANAN...

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNİN DURUMDAN ŞÜPHELENEREK DURDURULAN TIRIN DORSE KISMININ TABANINA SAKLANAN 220 BİN ADET CAPTAGON HAP ELE GEÇİRİLDİ.

HATAY’DA POLİS EKİPLERİNİN DURUMDAN ŞÜPHELENEREK DURDURULAN TIRIN DORSE KISMININ TABANINA SAKLANAN...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
2
Antalya'da Yörükeli ve TİP Üyeleri Arasında Tartışma—Polis Müdahale Etti
3
Çorum'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı
4
MHP'li Hilmi Durgun: Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılıyor
5
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı
6
Eski İl Jandarma Komutanı Yüksel Y. İhmal İddiasıyla Hakim Karşısında
7
Bodrum'da polisi sürükleyen motosiklet sürücüsü tutuklandı

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi