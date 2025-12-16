Çorum'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 2 Yaralı

Çorum'da motosiklet yolun karşısına geçen yayaya çarptı: 2 yaralı

Çorum'da meydana gelen kazada bir motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak kazaya yol açtı. Olayda sürücü ile yaya yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücü Mustafa B. idaresindeki 19 AET 714 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Tuğçe Ş.'ye çarptı. Kazada sürücü ile Tuğçe Ş. yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

