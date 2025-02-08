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Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da kauçuk taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:28
Amasya'da Kauçuk Yüklü Tırda 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan bir tırın dorsesinde, 24 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili tırın sürücüsü gözaltına alındı.

Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında kentteki bir yol kontrol noktasında Rusya'dan Gebze'ye giden kauçuk yüklü tırı durdurdu. Yapılan detaylı kontrolde, tırın dorsesine gizlenmiş Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü...

Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü...

Amasya'da, kauçuk ham maddesi taşıyan tırın dorsesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

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