Amasya'da Plastik Halı Yüklü Kamyonda Korkutan Yangın
Merzifon Şeyhyeni köyü civarında seyir halindeyken alev aldı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde plastik halı yüklü bir kamyon, seyir halindeyken alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.
Tolga K. yönetimindeki 28 EG 565 plakalı halı yüklü kamyon, Şeyhyeni köyü civarında seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.
Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtan yükselen alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, TOLGA K. YÖNETİMİNDEKİ 28 EG 565 PLAKALI HALI YÜKLÜ KAMYON AMASYA’NIN