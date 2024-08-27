Amasya'da Zorunlu İniş: Yolcular Taşkent'e Gönderildi

Amasya'da Sıkıntılı Anlar!

Amasya Merzifon Havalimanı'na, teknik bir arıza nedeni ile zorunlu iniş yapmak zorunda kalan Qanot Sharq Havayolları uçağının yolcuları, güvenlik önlemleri çerçevesinde başka bir uçakla Özbekistan'ın Taşkent şehrine gönderildi.

Olay Anı

İstanbul-Özbekistan seferi gerçekleştiren uçağın, Amasya semalarındayken teknik bir sorun yaşadığı ve kabin basıncında anormal bir durumun ortaya çıktığı belirlendi. Bu durum üzerine, havalimanı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, ihtiyaten Merzifon Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirildi.

Yolcular Güvenli Bir Şekilde Taşkent'e Ulaştı

Toplamda 152 yolcusu bulunan uçak, bakıma alınırken, tüm yolcular başka bir uçuşla hızlıca Taşkent'e aktarılmıştır. Olayla ilgili olarak, hem yolcular hem de havayolu şirketi tarafından yetkililere gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.