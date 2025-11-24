Amasya'nın Tek Kadın Pazarcısı: Çocuk Gelişimci Şahsenem Gelir

Amasya'da çocuk gelişimi mezunu Şahsenem Gelir, pazarcı eşinin yerine geçip patates ve soğan satıyor; pazarın tek kadın esnafı olarak dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 10:07
Üniversite mezunu kadın, tezgahıyla pazarın örnekleri arasında

Şahsenem Gelir, Amasya semt pazarında patates ve soğan satan, pazarın dikkat çeken tek kadın esnafı olarak öne çıkıyor. Evli ve 2 çocuk annesi olan 32 yaşındaki Gelir, ürünlerini özenle dizdiği ekmek teknesi sayesinde tezgahını örnekler arasına soktu.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Önlisans Programından 2017 yılında mezun olan Gelir, bir süre özel okullarda yardımcı anne olarak çalıştı. Pazardaki kazancın yetersiz kalması üzerine, pazarcı esnafı olan eşinin özel sektörde iş bulmasıyla birlikte 3 yıl önce tezgâhın başına geçti ve kısa sürede patates ile soğan satışına alıştı.

Pazarın tek kadın esnafı olmanın yanı sıra işini severek yaptığını belirten Gelir, kendi mesleğinde istihdam imkanlarının az olması nedeniyle bu yola yöneldiğini ifade etti. Tezgâhının örnek gösterilmesinin kendisini motive ettiğini söyledi.

Müşteri azalması ve pazarın durumu hakkında Gelir'in değerlendirmesi:

"Sosyal medyanın etkisiyle insanımızı pazardan soğuttular. Fiyatlarımız çok ucuz. Sebzemiz, meyvemiz güzel. Esnafımız da iyi niyetli. Her tezgahta ürün seçilebiliyor. Ama müşteri gelmiyor. Çok muzdaribiz. Müşteriler büyük marketlere gitti. Onlarla kıyaslanıyoruz. Ancak çok çeşitleri olduğu için sebze, meyve fiyatını düşürüyorlar. Başka ürünlerin fiyatını yükseltiyorlar"

Gelir, pazarın canlılığının korunması ve yerel esnafın desteklenmesinin önemine dikkat çekiyor. Tezgâhını hem geçim kaynağı hem de örnek bir iş yeri olarak sürdürüyor.

