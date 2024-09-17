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Amerikalı Papaz David Lin, 18 Yıl Sonra Çin'den Döndü

Çin'de 18 yıl hapis yatan Amerikalı papaz David Lin, serbest bırakıldı ve ülkesine döndü.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:05
Amerikalı Papaz David Lin, 18 Yıl Sonra Çin'den Döndü

David Lin'in Serbest Kalışı

2006 yılında Çin'de "izinsiz kilise kurmaya yardım" suçlamasıyla gözaltına alınan Amerikalı papaz David Lin, 18 yıl süren zorlu bir tutukluluğun ardından serbest bırakıldı. Lin, 2009 yılında "sözleşme dolandırıcılığı" suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında David Lin'in serbest kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Lin'in ülkesine dönerken ailesi ile kavuşmasının mutluluğunu vurgulayan Miller, ayrıca Çin'de "haksız yere" tutuklu bulunan diğer ABD vatandaşlarının da serbest bırakılması için çaba sarf etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Lin'in Hapisteki Süreci

Lin, gözaltına alındıktan sonra hapiste geçirdiği süre boyunca çeşitli başvurularla cezasında indirim elde etti. Nihayetinde, cezası 2029 yılına kadar düşürüldü ve dün itibarıyla serbest bırakıldı.

Amerikalı papazın dönmesi, hem ailesi için hem de destekçileri için sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

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