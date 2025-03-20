Anadolu Adalet Sarayı'nda İftar Coşkusu

Anadolu Adalet Sarayı'nda Personel İftarda Buluştu

Anadolu Adalet Sarayı, personeline yönelik düzenlediği iftar programı ile birlikteliği pekiştirdi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ve Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya ev sahipliğinde, adliyenin yemekhanesinde gerçekleştirilen etkinlik, dualarla başladı.

Ramazan Kutlamaları ve Teşekkür Konuşması

İftar sonrası söz alan Komisyon Başkanı Kaya, katılımcılara teşekkür ederek, "Soframızı şenlendirdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. 20. gününü geride bıraktığımız, Peygamber Efendimizin cehennem azabından kurtuluş olarak müjdelediği son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum. Sevdiklerinizle mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum," ifadelerini kullandı.

Çocuklara Özel İkramlar ve Eğlenceler

Program, İstanbul Anadolu Adliyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konserle devam etti. Bu esnada Başsavcı Koç, koronun söylediği türkülerle eşlik etti. Etkinlikte çocuklara Osmanlı macunu, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Katılımcılar ve Etkinlikten Genel Görünüm

İftar programına, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Hasan Turgut, Uğur Seçgin, Cemil Sandıkçı, Komisyon Üyesi Memun Kılıç ile birlikte yaklaşık 1500 adliye personeli ve aileleri katıldı. Bu birliktelik, Ramazan'ın paylaşma ruhunu daha da güçlendirdi.