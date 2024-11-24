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Anadolu Otoyolu Bolu Kesimi Ulaşıma Yeniden Açıldı

Bolu'da etkili kar yağışının ardından kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşımına açıldı.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 13:22
Anadolu Otoyolu Bolu Kesimi Ulaşıma Yeniden Açıldı

Anadolu Otoyolu Bolu Kesiminde Ulaşım Normalleşti

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü, yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ulaşıma açıldı.

Dünden bu yana bölgede devam eden kar yağışı, otoyoldaki ulaşımı ciddi derecede etkilemişti. Özellikle Abant Kavşağı'ndan itibaren yoğun kar birikintileri, kayan araçlar ve meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu otoyolda, karayolları ve trafik ekipleri özverili çalışmalarla yolu açma faaliyetlerine başladı. Yağışların hafiflemesi ve özellikle kaza yapan araçların çekilmesiyle bölgedeki ulaşım sonunda normale döndü.

Otoyolun her iki yönünü kullanan sürücülerin, yağış ve sis koşulları nedeniyle trafikte dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant...

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant...

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu Ankara istikametindeki ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapandı.

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