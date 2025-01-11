Anadolu Otoyolu'nda 3.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda Kaçakçılık Operasyonu

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, yapılan başarılı bir operasyonda 3 milyon 990 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında meydana geldi.

Kamyon Durduruldu

Kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı mevkisinde durdurularak incelendi. Yapılan aramanın ardından büyük miktarda makaron bulundu.

Sürücü Gözaltına Alındı

Gözaltına alınan sürücü T.A., “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ayrıca, daha önce farklı suçlarda kullanıldığı belirlenen araca da el konuldu.

Bu operasyon, kaçakçılıkla mücadelenin ne denli kararlı bir şekilde devam ettiğini göstermektedir.