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Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Polis ve 2 Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu’nda meydana gelen kazada, polis memuru ve bir sürücü hayatını kaybetti. Kazanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:25
Anadolu Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Polis ve 2 Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nda Feci Kaza!

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde, akıl almaz bir trafik kazası meydana geldi. Koruma aracının karıştığı olayda, polis memuru İbrahim Güney ve aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, sabah saat 07.20 sularında Anadolu Otoyolu Çamlıdere-Gerede arasında, İstanbul istikametine ilerleyen 06 BMA 330 plakalı koruma aracı, 01 TZ 295 plakalı bir tankere arkadan çarptı.

Hayatını kaybeden polis memuru İbrahim Güney ve sürücü Ahmet Ülger’in, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel'e eskortluk eden ekipte bulunduğu öğrenildi.

Olay Yeri İncelemesi

Kazanın ardından, olay yerine gelen sağlık, jandarma, karayolları ve itfaiye ekipleri, gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Kazanın gerçek sebebini belirlemek amacıyla trafik kazası araştırma ve canlandırma ekipleri de kaza yerinde detaylı inceleme yaptı.

Cenazeler, Kızılcahamam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde koruma aracının karıştığı trafik kazasında polis memuru...

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde koruma aracının karıştığı trafik kazasında polis memuru İbrahim Güney ile aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde koruma aracının karıştığı trafik kazasında polis memuru...

Anadolu Otoyolu'nun Ankara kesiminde koruma aracının karıştığı trafik kazasında polis memuru İbrahim Güney ile aracın sürücüsü Ahmet Ülger hayatını kaybetti.

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