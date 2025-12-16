DOLAR
Anadolu Üniversitesi Konservatuvarı'ndan Ulusal Gitar Başarısı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı gitar öğrencileri, iki ulusal yarışmada derece elde edip 'Yılın Genç Virtüözleri' unvanı kazandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 11:48
Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan ulusal arenada dikkat çeken gitar başarısı

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı öğrencileri, katıldıkları iki prestijli ulusal etkinlikte aldıkları dereceler ve elde ettikleri unvanlarla konservatuvarın eğitim niteliğini bir kez daha gösterdi.

4. Uluslararası Ankara Gitar Festivali (4-7 Aralık)

4-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen festival kapsamında gerçekleştirilen gitar yarışmasında konservatuvar öğrencileri kendi kategorilerinde dereceye girdi. Eğitmenliğini Öğr. Gör. Alper Güncan'ın yürüttüğü Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Toprak Koca (C Kategorisi) üçüncülük ödülüne layık görüldü. Lisans birinci sınıf öğrencisi Ekin Özlü (D Kategorisi) ile yüksek lisans öğrencisi Tamay Erşahin (E Kategorisi) de üçüncülük elde etti. Ekin Özlü ve Tamay Erşahin'in eğitmenliğini Doç. Emre Ünlenen üstlendi.

I. İnovatif Gitar Günleri (11-13 Aralık) — 'Yılın Genç Virtüözleri'

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Aralık tarihlerinde düzenlenen I. İnovatif Gitar Günleri kapsamında yapılan yarışmada Tarık İmran Çodri (Lisans IV) ve Tamay Erşahin (Yüksek Lisans) yarışmanın beş kazananı arasında yer alarak eş kazanan seçildi. Herhangi bir sıralama yapılmaksızın "Yılın Genç Virtüözleri" unvanına layık görülen öğrenciler, 2026 yılı içinde ülke çapında bir konser serisi ve kişisel albüm yapımı ile ödüllendirilecekler. Her iki öğrencinin de eğitmenliğini Doç. Emre Ünlenen yürütüyor.

Bu başarılar, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın sanat eğitimi alanındaki üretkenliğini ve öğrencilerinin ulusal ölçekteki görünürlüğünü pekiştirirken, genç müzisyenlerin kariyer yolculuklarına da önemli katkı sağlıyor.

I. INOVATİF GİTAR GÜNLERİ ÖDÜL TÖRENİ - SOLDAN 4. TAMAY ERŞAHİN - 7. TARIK İMRAN ÇODRİ

I. INOVATİF GİTAR GÜNLERİ ÖDÜL TÖRENİ - SOLDAN 4. TAMAY ERŞAHİN - 7. TARIK İMRAN ÇODRİ

4. ULUSLARARASI ANKARA GİTAR FESTİVALİ - TAMAY ERŞAHİN - ÖDÜL

